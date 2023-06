Kamermeerderheid wil algoritmes verplicht opnemen in register

De Rijksoverheid moet algoritmes met een hoog risico verplicht opnemen in een register, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) heeft eind vorig jaar een register geopend waar overheidsorganen vrijwillig melding kunnen doen van zo’n door een computer uitgevoerd stappenplan. Deskundigen klaagden onlangs tegen de NOS dat lang niet alle instanties dit register invullen en dat de verstrekte informatie bovendien incompleet is.

D66-Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz vindt dat in elk geval de ministeries en de daaronder vallende bestuursorganen melding moeten doen van alle algoritmes met een hoog risico. Dat maakt het voor Kamerleden en burgers mogelijk om te controleren of deze systemen aan alle regels voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en discriminatie. Een Kamermeerderheid steunt de motie van Dekker-Abdulaziz die hiertoe oproept.

Algoritmes van de overheid hebben mede door de toeslagenaffaire een slecht imago. De Belastingdienst gebruikte een algoritme dat medewerkers wees op potentiƫle fraudeurs. Mensen met bijvoorbeeld lage inkomens en een dubbele nationaliteit kwamen eerder uit het systeem rollen en waren dus in het nadeel.

De staatssecretaris liet vorige week tijdens een debat al weten dat ze het eens is met het plan van D66. Ze zei dat er al Europese wetgeving in de maak is die het verplicht om informatie over algoritmes openbaar te maken. De bewindsvrouw vindt het een goed idee om hier al op vooruit te lopen door in elk geval de algoritmes met een hoog risico verplicht op te nemen in het register.