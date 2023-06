Meerdere avondvierdaagsen gaan dinsdag vanwege het weer niet door

In meerdere plaatsen zijn dinsdag de avondvierdaagsen afgelast vanwege de onweersbuien die over het land trekken. In onder meer het Groningse Haren, de Zuid-Hollandse plaatsen Alblasserdam en Leiderdorp en in IJburg in Amsterdam is dat besluit genomen.

Sommige organisaties zien wel kans om dinsdag nog van start te gaan. “Of het droog blijft is nog twijfelachtig maar de eerste loopdag gaat door”, laat de organisatie van de avondvierdaagse in het Brabantse Heeze weten.

Avond4daagse Haren meldt op Facebook dat het nog erg onzeker is of en wanneer het gaat onweren. “Maar het lijkt erop dat het in het noorden toch los gaat aan het begin van de avond. Veiligheid voor alles!”, aldus de organisatie.