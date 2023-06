Ministers overleggen weer op landbouwministerie, LTO sluit aan

Landbouwminister Piet Adema en zijn collega’s Christianne van der Wal (Stikstof) en Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) overleggen opnieuw met een brede kabinetsdelegatie op het ministerie van Landbouw over onder meer het landbouwakkoord. Boerenorganisatie LTO sluit later aan.

Onzeker is nog of dinsdagavond daadwerkelijk overeenstemming wordt bereikt tussen het kabinet en LTO. Ingewijden zeggen dat er op verschillende vlakken nog werk verzet moet worden. Ook zou intern bij LTO onenigheid zijn over wat er nu op tafel ligt. Vooral de regio’s Noord en Zuid zouden het niet eens zijn met wat er ligt, vooral als het gaat om een maximum aantal koeien per hectare weiland, aldus de ingewijden. Verder is premier Mark Rutte er dinsdagavond niet bij vanwege verplichtingen in het buitenland.

Er wordt eerder rekening mee gehouden dat ook de komende dagen nog gesproken wordt over een akkoord. Voor woensdag staat er vooralsnog wel weer een nieuw hoofdtafeloverleg gepland, waar naast de agrarische organisaties ook de provincies, vertegenwoordigers van de supermarkt- en levensmiddelenbranche (CBL en FNLI) en de natuur- en milieuorganisatie LandschappenNL meepraten.

Adema suggereerde na zijn gesprek met de vier coalitiepartijen ook al dat het langer zal duren dan dinsdag. Hij heeft de partijen dinsdag bijgepraat hoe het proces er “de komende dagen” uit gaat zien, maar wil wel koersen op “duidelijkheid deze week”.

De inzet is wel om er deze week uit te komen, verklaarde minister De Jonge vooraf aan het overleg. Het is het kabinet “veel waard” om eruit komen, voegde hij toe.

Eerder op de dag werden de coalitiepartijen bijgepraat door Adema. Daarop kwam kritiek van de oppositie. Het is “logisch” om dat te doen, zegt De Jonge. De Kamer moet volgens hem op de hoogte worden gesteld van de uitkomst van de onderhandelingen. “Maar midden in het proces is het prima om de coalitiepartijen even bij te praten. Dat is heel gebruikelijk.”

Vorige week was ook al overleg tussen LTO en het “fysieke domein” van het kabinet. Achteraf waren het kabinet en LTO voorzichtig positief. Er zou inmiddels zijn bewogen door het kabinet. Eerder die dag had LTO de gesprekken opgeschort, omdat er volgens de belangenclub te weinig schot in de zaak zat.