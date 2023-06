Nederland gaat helpen met opzetten waterstoffonds in Zuid-Afrika

Twee bedrijven waar de Nederlandse staat een belang in heeft, gaan in Zuid-Afrika helpen om een fonds op te zetten voor waterstofprojecten. Het gaat om Invest International en Climate Fund Managers. Het fonds moet worden gevuld met 1 miljard dollar, waarmee Zuid-Afrika een belangrijke producent van groene waterstof kan worden.

Nederland zou daarbij kunnen fungeren als invoercentrum voor de wereldwijde waterstofmarkt, zei premier Mark Rutte in de bestuurlijke hoofdstad van Zuid-Afrika Pretoria. Rutte is daar aanwezig in het teken van samenwerkingen op het gebied van energietransitie en hernieuwbare waterstof. Eveneens aanwezig is de premier van Denemarken, Mette Frederiksen.

Zij heeft al toegezegd dat Denemarken 3,2 miljard rand, omgerekend ongeveer 159 miljoen euro, zal bijdragen aan groene energieprojecten in Zuid-Afrika. Ook is Denemarken betrokken bij het nieuwe fonds met de naam SA-H2. Over de precieze verdeling van de investeringen in het fonds is nog niets bekend.

Naast het fonds kondigden de drie landen ook de oprichting van een waterinfrastructuurfonds aan, door Invest International. Naar dat fonds moet 300 miljoen euro gaan. Een ander Nederlands project behelst een “klimaatslim” landbouwcentrum in het dorp Grootvlei. Daar staat nu nog een elektriciteitscentrale die binnenkort wordt stilgelegd.

Rutte reist woensdag, op de laatste dag van zijn bezoek aan het Afrikaanse continent, af naar Marokko. Daar spreekt hij onder meer over het aantrekken van economische banden met het land, maar ook over migratie. De Tweede Kamer is al jaren geïrriteerd over de haperende terugkeer van afgewezen asielzoekers. Mensen uit onder meer Marokko zijn zogeheten veiligelanders die weinig kans maken op een vluchtelingenstatus in Nederland.