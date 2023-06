Ondanks ongemak stemt Kamer voor nieuwe toeslagenregelingen

Ondanks de zorgen en het ongemak die de Kamer heeft geuit over de regelingen voor ex-partners en nabestaanden van gedupeerden in het toeslagenschandaal, heeft vrijwel de voltallige Tweede Kamer voor de wet gestemd die compensatie voor deze groepen mogelijk maakt. Ook kinderen van gedupeerde aanvragers van kinderopvangtoeslag worden gecompenseerd.

De Raad van State uitte eerder harde kritiek op de voorstellen van staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen). De grote vrees van de Raad, evenals van veel Kamerleden, is dat de toename van het aantal regelingen de toch al zeer stroperig verlopende ‘hersteloperatie’ verder vertraagt. Gedupeerden die nog niet hun volledige compensatie hebben ontvangen, moeten dan nog langer wachten.

Niet alleen de oppositie, maar juist ook coalitiepartijen spraken in een debat vorige week hun zorgen uit over het wetsvoorstel. De ChristenUnie en het CDA twijfelden hardop, en verschillende Kamerleden zeiden zich zorgen te maken over mogelijke rechtsongelijkheid en de gebrekkige uitvoerbaarheid. SP-Kamerlid Renske Leijten, zeer zichtbaar in het toeslagendossier, noemde de hele hersteloperatie voor gedupeerden een “gedrocht”.

Leijten diende evenwel een voorstel in om de wet aan te passen, waardoor het proces voor nabestaanden wordt veranderd. Zo moet voorkomen worden dat nabestaanden in het stroperige bestaande herstelproces “worden gezogen”. Via een persoonlijk gesprek moet het proces sneller en persoonlijker worden gemaakt voor mensen die compensatie aanvragen. De Kamer schaarde zich achter het aanpassingsvoorstel van de SP, dat voor “zó’n verbetering” zorgde, dat ook die partij het wetsvoorstel steunde.