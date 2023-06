Taylor Swift komt in 2024 naar Nederland voor concerten

Taylor Swift komt volgend jaar naar Nederland. De 33-jarige zangeres staat op 5 en 6 juli in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De shows maken deel uit van haar tournee The Eras Tour.

Omdat organisator GreenHouse Talent een grote run op kaarten verwacht, moeten fans zich registreren op een aparte website zodat “tickets in handen van fans komen die de show willen bijwonen”. Op deze manier wil GreenHouse Talent doorverkoop tegen woekerprijzen tegengaan.

“Registratie garandeert geen toegang tot de verkoop of tot tickets”, waarschuwt de organisator. “We verwachten dat er meer vraag zal zijn dan beschikbare tickets. Een beperkt aantal fans krijgt toegang tot de verkoop en anderen komen op de wachtlijst te staan. Ook toegang krijgen tot de verkoop garandeert geen tickets.”

Het staat nog niet op de website of in het persbericht hoe duur de kaarten zijn.