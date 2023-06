Utrecht uit zorg over luchtvaart en 4e aanvliegroute bij Harbers

De provincie Utrecht en een aantal Utrechtse gemeenten hebben in een brief aan minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) hun “grote zorgen” geuit over de voorgenomen luchtruimherziening. Hun kritiek richt zich met name op het plan om een vierde aanvliegroute naar Schiphol te openen. Die nieuwe route gaat mogelijk over Utrecht. De provincie en gemeenten vrezen voor een toename van de overlast voor bewoners en voor natuur- en stiltegebieden, maar ook over de effecten op het klimaat als de luchtvaart verder zou groeien.

De brief is ondertekend door de Utrechtse gedeputeerde Rob van Muilekom (gezonde leefomgeving) en tientallen gemeenten die samenwerken in de werkgroep kerngroep luchtvaart Utrecht.

“Juist nu de druk op de grond steeds meer toeneemt, is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de ruimte in de lucht’, schrijft de kerngroep. “Het luchtruim is niet louter bedoeld om de groei van het vliegverkeer te faciliteren. Het is wat ons betreft van cruciaal belang dat nieuwe aanvliegroutes niet leiden tot verdere groei van de luchtvaart en dat besluitvorming daarover juist aansluit bij het uitgangspunt van krimp van de luchtvaart in Nederland.”

Vliegverkeer dat landt op Schiphol nadert de luchthaven nu nog vanaf drie plekken in Nederland. Om het luchtruim ‘efficiĆ«nter’ te maken, wil Harbers daaraan een vierde aanvliegroute toevoegen. Die komt mogelijk ten zuidoosten van de provincie Utrecht of ten zuidwesten van de provincie Gelderland.