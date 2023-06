VVD en FNP in Friesland staan open voor gesprek met BBB

De VVD in Friesland staat open voor een gesprek met de BoerBurgerBeweging (BBB) over de formatie. Ook de Fryske Nasjonale Partij (FNP) zegt te willen praten.

De partijen deden niet mee aan de onderhandelingen, maar na het mislukken van de coalitie tussen de BBB, CDA, ChristenUnie en PvdA moet er een nieuwe oplossing komen. De PvdA zei dinsdagochtend uit de onderhandelingen te stappen.

Fractievoorzitter en momenteel nog gedeputeerde Avine Fokkens zegt dat de VVD zich niet gaat opdringen. “Ons past op dit moment bescheidenheid.” De partij heeft drie zetels in de Provinciale Staten, een minder dan voor de verkiezingen. “Het is aan de BBB of ze willen praten, maar de koffie staat klaar.”

Fractievoorzitter van de FNP Sijbe Knol wil wel in gesprek, maar zegt zich niet zomaar overal bij aan te sluiten. “Wij stappen niet tegen elke prijs in, wij hebben onze eigen wensen.” Het is volgens zowel Fokkens als Knol belangrijk dat er een nieuw college komt “want Friesland moet wel bestuurd worden”, aldus Knol. De FNP heeft vier zetels.

BBB heeft veertien zetels in de Provinciale Staten, CDA heeft er vier, CU twee en met de vier zetels van PvdA hadden de partijen een meerderheid van 25 van de 43 zetels gehad. Zowel VVD als FNP zou BBB, CDA en CU aan een krappe meerderheid kunnen helpen.