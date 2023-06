Zeven klimaatactivisten opgepakt na korte actie XR

Zeven klimaatactivisten zijn dinsdagmiddag opgepakt nadat zij langs de randen van de Utrechtsebaan (A12) hadden gelopen. Zes van de Extinction Rebellion-activisten spoten op beide wanden van de tunnelbak de tekst ‘stop fossiele subsidies’. Hierdoor ontstond volgens de politie een gevaarlijke situatie.

De politie sloot in beide richtingen een rijbaan af. In de buurt van de A12 werden de bekladders korte tijd later opgepakt. Het Openbaar Ministerie moet bepalen of de zes ook vervolgd worden voor vernieling. “De leuzen moeten door een professioneel bedrijf worden verwijderd”, meldt de politie. “De gemeente probeert de kosten te verhalen op de actievoerders.”

Vlak van tevoren hield Extinction Rebellion een persconferentie op een hoek van de Prins Clauslaan in Den Haag, boven de tunnelbak van de A12. Daar kondigde de actiegroep aan vanaf 9 september dagelijks de Utrechtsebaan te willen blokkeren. XR zegt niet te stoppen met de demonstraties tot de overheid alle fossiele subsidies afschaft.