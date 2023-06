Zoektocht naar tweede aanmeldcentrum nog steeds gaande

De zoektocht naar een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers is nog steeds gaande, zegt een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken). Met regionale en lokale bestuurders worden gesprekken gevoerd, maar met wie wil hij niet zeggen, ook niet waar een eventueel tweede aanmeldcentrum kan komen. Het ministerie van Van der Burg doet daar geen mededelingen over. “Het is aan het lokale bestuur om daar iets over te melden”, zegt de woordvoerder.

“Wij willen lokale bestuurders niet voor de voeten lopen”, zegt de woordvoerder. Het ministerie wil het aan een gemeente zelf overlaten om inwoners te informeren over de komst van een aanmeldcentrum, dat het enige aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel moet ontlasten. Van der Burg heeft de burgemeester van Westerwolde, waarin Ter Apel ligt, beloofd dat er niet meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum verblijven.

Vorig jaar juli maakte Van der Burg bekend dat er in Bant (Flevoland) een tweede aanmeldcentrum zou komen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zag daar medio september vanaf, omdat er bij zowel de lokale politiek als inwoners van Bant te weinig draagvlak voor was.

Begin dit jaar stelde Alkmaar een pand beschikbaar als centrale ontvangstlocatie (COL), maar dat gaat niet door omdat het college daar over viel.

Naast een tweede aanmeldcentrum zijn er op korte termijn drie tot vier overlooplocaties nodig. Die locaties moeten dienen als wachtkamer en zogeheten voorportaallocaties voor Ter Apel en elk een capaciteit van zo’n vijfhonderd asielzoekers hebben. Begin juni deed Van der Burg een dringend beroep op alle burgemeesters om binnen een maand dergelijke locaties aan te bieden.

Op 1 juli gaat er een in Assen open. Over een tweede overlooplocaties worden gesprekken gevoerd, zegt de woordvoerder van Van der Burg.

Daarnaast moet er in elke provincie een ‘doorstroomlocatie’ komen waar 500 tot 1500 erkende vluchtelingen (statushouders) vanuit de azc kunnen verblijven, in afwachting van definitieve huisvesting. Als statushouders uit de azc’s stromen, komt er weer ruimte voor asielzoekers. Er verblijven nu zo’n 16.000 statushouders in een azc.

Als het nodig is, worden statushouders in hotels ondergebracht en wordt het aantal asielzoekers op bestaande locaties opgehoogd, heeft Van der Burg eind vorige maand aangekondigd. “In het uiterste geval zullen ook asielzoekers – desnoods ongevraagd – in hotels worden ondergebracht”, schreef hij aan de Kamer.