Adema: nu is het moment voor een akkoord, niet later

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet niets in de suggestie van LTO-voorman Sjaak van der Tak dat er wellicht later dit jaar alsnog een landbouwakkoord mogelijk is. “Nu is het moment om tot een akkoord te komen, niet later”, was de bewindsman fel toen hij aankwam bij het hoofdtafeloverleg over de ontstane situatie. “Nu is het moment om elkaar over tafel te trekken als je het niet met elkaar eens bent en er samen uit te komen.”

Dat LTO over een paar maanden weer aansluit is volgens Adema ook niet vanzelfsprekend. “Ze hebben al meerdere keren op het punt gestaan om op te stappen”, brengt de minister in herinnering. “Als je eenmaal een keuze maakt, moet je daar ook voor staan.”

Of er nu nog een landbouwakkoord mogelijk is, moet nog blijken. “Die beslissing nemen we vandaag aan de hoofdtafel, niet in overleg met alleen LTO.” Adema zegt sinds het klappen van de gesprekken met LTO nog niet over zijn eigen positie te hebben nagedacht. “Aan die vraag ben ik nog niet toegekomen.”

Volgens Adema is het uit het overleg stappen van LTO “vooral teleurstellend voor jonge boeren”. Die hebben zich volgens hem constructief ingezet en veel bereikt voor de jonge generatie. “Ik heb een nieuwe generatie boeren zien opstaan.” Ook andere partijen stelden zich volgens de minister goed op en er was veel bereikt, ook op het gebied van perspectief voor de boeren. “Het gaat erom dat er een structureel verdienmodel is en dat zit er gewoon in.”