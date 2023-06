Adema: weglopen LTO uit landbouwoverleg buitengewoon teleurstellend

Dat boerenorganisatie LTO Nederland is gestopt met de onderhandelingen over een landbouwakkoord is “een buitengewoon teleurstellend besluit”, zegt landbouwminister Piet Adema na overleg met de lobbyclub. Wat het voor het landbouwakkoord precies betekent, moet later deze week blijken. Het akkoord was volgens de minister “bijna klaar”.

Adema wilde niet zeggen wat de punten waren waarop het overleg voor LTO (de Land- en Tuinbouworganisatie) is geklapt. “LTO heeft het niet aangedurfd om te springen”, concludeerde de bewindsman alleen. Adema heeft er een “rotgevoel” over, en spreekt van een “heel grote gemiste kans”. LTO-voorman Sjaak van der Tak zei na afloop dat het vertrouwen er niet was, zonder verder in te gaan waar het specifiek op is geklapt.

Het landbouwakkoord is voor het kabinet belangrijk omdat de boerensector flink moet veranderen de komende jaren. Eerder had Adema gezegd dat een akkoord zonder LTO weinig zin heeft. Woensdag komen de overige partijen aan de ‘hoofdtafel’ bij elkaar. Dan moet worden gekeken wat het weglopen van LTO betekent.

Alleen al “omdat we toch heel ver waren” zegt Adema flink te balen. Hij benadrukte na het overleg tussen het kabinet en LTO tegenover de pers meerdere keren dat het akkoord bijna af was. Hij sprak van “de laatste punten op de i” en een “95-procents-versie” van de tekst. Hij is ervan “overtuigd” dat dat akkoord perspectief zou kunnen bieden aan de boeren.

Dat er een landbouwakkoord moest komen, kwam uit de koker van Johan Remkes. Hij gaf het kabinet advies hoe uit de stikstofcrisis te komen en het landbouwakkoord was daar mede onderdeel van: in het akkoord moest staan hoe het perspectief voor de boeren eruit ziet na alle hervormingen die het kabinet voor ogen heeft. Het was de bedoeling dat in februari er een akkoord zou liggen, maar die deadline werd telkens verzet.

Het kabinet heeft altijd gezegd zelf met wetten en regelgeving te komen als het niet lukt om tot een landbouwakkoord te komen. Daarover gaan de betrokken bewindslieden de komende tijd in gesprek, zeggen onder anderen ministers Adema, Christianne Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Rob Jetten (Klimaat).

De Tweede Kamer heeft al aangegeven nog voor het zomerreces een debat te willen over het landbouwakkoord.