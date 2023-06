Kamer gaat oud-verkenners en Arib bevragen in hoorzitting

De Tweede Kamer gaat oud-verkenners Annemarie Jorritsma, Kajsa Ollongren en voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib vragen wat zij in maart 2021 precies hebben besproken over Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Ze organiseren daarvoor een hoorzitting, waarbij de Kamerleden het drietal gerichte vragen kan stellen. Een interne commissie van de Kamer heeft dat woensdag besloten.

Een voorstel van BBB-leider Caroline van de Plas om een mini-enquĂȘte te houden, waarbij de drie onder ede kunnen worden gehoord, kreeg te weinig steun. De voorbereidingen hiervoor kunnen lang duren en dit instrument moet bovendien officieel instemming hebben van de Tweede Kamer. Toch wordt deze optie open gehouden als de Kamerleden vinden dat de informatie die ze los krijgen tijdens de hoorzitting onvoldoende is.

Eerder op de dag had Arib in een brief bevestigd dat verkenner Jorritsma zich al vlak na de verkiezingen in 2021 zorgen maakte over de rol van toenmalig CDA-Kamerlid Omtzigt. Nieuwsuur meldde vorige week op basis van stukken dat Jorritsma al aan het begin van de verkenning voor een nieuw kabinet haar zorgen uitte. Volgens Jorritsma (VVD) kon het een “probleem” of een “risico” zijn als Omtzigt meer stemmen zou halen dan zijn lijsttrekker.

De formatie van 2021 duurde historisch lang, en werd vooral bekend vanwege de mislukte verkenning onder leiding van Jorritsma en huidig defensieminister Kajsa Ollongren (D66). Van laatstgenoemde werd destijds in maart een foto gemaakt waarop aantekeningen zichtbaar waren. Te lezen was: “positie Omtzigt – functie elders”. Dat leidde tot een vertrouwenscrisis op het Binnenhof. In een lang debat op 1 april werd Jorritsma, die eerder deze maand afzwaaide als Eerste Kamerlid, bevraagd over de aantekeningen, maar zij heeft toen niets gezegd over het eerste gesprek.

Dat gesprek vond plaats op 19 maart, slechts twee dagen na de verkiezingen. Naast Ollongren, Jorritsma en Arib waren er twee ambtenaren aanwezig. De verkenners wilden graag later met een verslag komen, omdat ze de definitieve uitslag van de verkiezingen wilden afwachten. ” De verkenners uitten hun zorgen over de positie van CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra en het CDA. Zij vreesden dat de heer Omtzigt, die op nummer 2 van de CDA-lijst stond, meer stemmen zou halen dan de heer Hoekstra”, schrijft Arib. Dat zou tot problemen kunnen leiden voor het nieuw te vormen kabinet.