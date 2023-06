BBB, CDA en CU willen met VVD en FNP praten in Friesland

De drie overgebleven partijen in het coalitieoverleg in Friesland willen donderdag met de VVD en de Fryske Nasjonale Partij (FNP) praten om alsnog tot een akkoord te komen. Tweede Kamerlid namens de SGP Chris Stoffer gaat dat proces begeleiden als informateur.

In een brief die fractievoorzitter van de BBB Abel Kooistra namens de drie partijen naar de Provinciale Staten heeft gestuurd staat dat ze eerst een stap terugdoen, maar het doel is om zo snel mogelijk een coalitie te hebben. Dinsdag zeiden de partijen nog steeds te richten op voor het zomerreces.

Met zowel de VVD als de FNP zou er een meerderheid gevormd kunnen worden. Fractievoorzitter van de VVD Avine Fokkens zei terughoudend te zijn en dat de BBB de eerste aanzet moet geven, wat nu is gebeurd. Sijbe Knol van de FNP zei zeker te willen praten, maar wel eigen eisen te hebben. BBB, CDA en CU gaven aan dat logisch te vinden en daarvoor open te staan.

De PvdA stapte dinsdagochtend uit de coalitie, nadat maandag een akkoord was bereikt. Fractievoorzitter Edou Hamstra zei dat het toch niet goed voelde en de voltallige fractie stemde tegen het akkoord.