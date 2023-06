Bioboeren blijven praten met kabinet na klappen landbouwakkoord

De organisatie voor biologische boeren Biohuis wil met het kabinet blijven praten over de ontwikkeling van biologische landbouw. Maar volgens Douwe Monsma, die namens Biohuis overlegde over een landbouwakkoord, is zo’n breed gedragen akkoord voor de toekomst van boeren moeilijk te bereiken zonder deelname van boerenorganisatie LTO.

“Een landbouwakkoord kan niet alleen met Biohuis en ook niet alleen met Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)”, zegt Monsma over de belangenvereniging voor jonge boeren.

De biologische boeren vinden het “heel erg jammer” dat het nieuwe landbouwoverleg dinsdag geen akkoord heeft opgeleverd en zelfs tot het opstappen van LTO heeft geleid. Monsma snapt de beslissing van de grootste boerenorganisatie wel. “Er is gewoon te weinig perspectief voor de leden.”

De voorman van de bioboeren had “echt de hoop dat er vanuit kabinetszijde iets meer ruimte” gecreĆ«erd zou worden. “Het is nu even bijkomen van de schrik. Kijken of er iets te redden is en hoe het ministerie in de wedstrijd zit”, legt Monsma uit.

Alle overgebleven partijen aan de ‘hoofdtafel’ komen woensdag overdag bijeen om te spreken over het landbouwakkoord. Monsma zegt dat er ’s avonds meer duidelijk moet zijn over hoe nu verder.