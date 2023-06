BNNVARA stopt met talkshow Op1 vanwege ‘verschil van inzicht’

BNNVARA stopt per 1 augustus met de gezamenlijke talkshow Op1 vanwege “een verschil van inzicht over de aansturing en invulling van het programma”. Dat heeft de omroep woensdag bekendgemaakt. BNNVARA is sinds de start van Op1 in 2020 bij het programma betrokken.

Het is niet duidelijk op welk verschil van inzicht de omroep doelt. “Voorstellen van onze kant om dit te veranderen hebben tot niets geleid.” BNNVARA “betreurt” dat. “Aangezien we hier van het begin af aan bij betrokken zijn geweest en met elkaar mooie uitzendingen hebben gemaakt. Daar zijn we de redacteuren en presentatoren van het programma dankbaar voor. Met hen gaan we in gesprek over nieuwe projecten voor na deze periode.”

Op1 is sinds begin 2020 te zien en wordt elke avond door een duo van een andere omroep gepresenteerd. Natasja Gibbs en Amber Kortzorg zijn de huidige presentatoren op vrijdag namens BNNVARA. De andere avonden worden gemaakt door WNL, Omroep MAX en de EO.

Het stoppen van BNNVARA, betekent niet dat het programma Op1 stopt. Het is nog niet duidelijk welke omroep de vrijdagavond van Op1 gaat overnemen van BNNVARA. De NPO laat desgevraagd weten “met de overige betrokken omroepen om de tafel” te gaan “om verder te praten over de invulling”.