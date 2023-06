Branche komt binnenkort met eigen plan voor kinderopvang

De kinderopvangbranche komt binnenkort met een eigen plan voor het stelsel voor kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang. De details daarvan moeten nog worden uitgewerkt, een herziening “is niet op een achternamiddag gebeurd”, aldus de Brancheorganisatie Kinderopvang.

De organisatie wil in elk geval dat er iets wordt gedaan aan de personeelstekorten “door de vraag niet extra te stimuleren”. Ook moet de vergoeding van de tarieven door de overheid omhoog, zodat die beter kloppen met de “werkelijke kostprijs”. Verder wil de branche dat de inkomensafhankelijke vergoeding simpeler wordt en dat de kans kleiner wordt dat ouders geld moeten terugbetalen. De sector wil ook dat de kinderopvang beter toegankelijk wordt voor kinderen van niet-werkende ouders.

Het kabinet wil kinderdagverblijven bijna helemaal gratis maken voor werkende ouders. Dat moet ouders helpen om meer uren te gaan werken. Twee belangrijke adviesorganen, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau, maakten daar woensdag echter gehakt van. Volgens onderzoekers helpt het plan nauwelijks om mensen meer te laten werken. Kinderopvang zou zelfs duurder kunnen uitpakken voor mensen met lage inkomens. De Brancheorganisatie Kinderopvang is het eens met die kritiek.

De brancheorganisatie waarschuwde eerder dat de kinderopvang nu al kampt met personeelstekorten, en dat er daardoor te weinig plekken voor kinderen zijn. Er staan ook geen opvangmedewerkers klaar voor de ‘nieuwe’ kinderen die erbij zouden komen door vrijwel gratis kinderopvang. “Kinderen hebben recht op de beste en liefdevolle kinderopvang. Door het tekort aan fantastisch personeel kunnen we dit nu al niet garanderen”, zegt directeur Emmeline Bijlsma. “De kinderopvang op een totaal andere manier vormgeven, vraagt om zorgvuldigheid. Met het kabinetsplan lossen we de echte problemen niet op, zoals het tekort aan plekken en personeel. Maar ook betere toegankelijkheid van de kinderopvang is er niet mee geholpen”.