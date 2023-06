Coalitie vindt opstappen LTO teleurstellend, oppositie logisch

De coalitiepartijen VVD en ChristenUnie vinden het teleurstellend dat boerenorganisatie LTO uit het overleg voor een Landbouwakkoord is gestapt. Volgens de oppositie was te verwachten dat het overleg zou mislukken.

“VVD baalt ervan dat LTO Nederland van tafel stapt. Uitdagingen op klimaat, natuur en verdienvermogen zijn hiermee niet minder groot”, reageert VVD-Kamerlid Thom van Campen. Hij noemt het besluit van LTO “teleurstellend”.

Ook Derk Boswijk van regeringspartij CDA vindt het bijzonder jammer dat de lobbyclub opstapt. “Bij elke transitie, ook in de landbouw, is het van groot belang dat de mensen zijn betrokken waar het over gaat. Als CDA geloven we in de kracht van het maatschappelijk middenveld. Het is daarom zeer teleurstellend dat LTO niet verder meepraat over het landbouwakkoord.”

Volgens Pieter Grinwis van de ChristenUnie “laat LTO een gouden kans liggen om met een ultieme krachtsinspanning in de ooit befaamde Nederlandse polder samen te zoeken naar oplossingen voor problemen, die niet van gisteren zijn en die morgen niet weg zijn”. Hij “betreurt (het) dan ook zeer dat de onderhandelingen over een polderakkoord niet succesvol zijn afgerond”.

Oppositiepartijen zien het heel anders. “Met alleen maar doelen en verplichtingen opleggen zonder garanties op verdienmodel (inkomen), geen garanties op langjarige ondernemerszekerheid, en vee moeten inleveren zonder dat bekend is hoe boer verder kan, vind ik dit logisch”, twittert BBB-leider Caroline van der Plas over het vertrek van LTO.

Laura Bromet (GroenLinks) vindt dat het overleg “vanaf het begin een doodlopende weg” was. “Een landbouw in evenwicht met natuur en klimaat vereist een visie van het kabinet en leiderschap. Beide ontbreken. De verliezers blijven de natuur, het klimaat, het water en de boeren zelf.” Ze wil snel een debat met het kabinet over het klappen van het overleg.

“Slecht nieuws voor de natuur. Slecht nieuws voor Nederland want zo komen we steeds verder in een economische lockdown. Bouwen van huizen gaat zo ook moeizamer. Slecht nieuws voor de boeren”, meent Joris Thijssen van de PvdA. Ernst Boutkan van Volt vindt dat het kabinet nu zelf de touwtjes in handen moet nemen. “Kabinet, regeer en neem nu zelf de moeilijke keuzes die nodig zijn voor een duurzame landbouw.”

De PVV en de Groep Van Haga reageren verheugd op de beslissing van LTO.