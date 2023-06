D66: ontzettend jammer dat Landbouwakkoord niet lukt

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is teleurgesteld dat het niet lukt tot een breed gedragen Landbouwakkoord te komen nu de grootste boerenorganisatie LTO van tafel is gelopen. “Ons land is sterker geworden door samenwerking. Ontzettend jammer dat dat nu niet lukt.”

De noodzaak om de natuur te herstellen en tegelijkertijd boeren aan een “bloeiende toekomst” te helpen, is volgens De Groot onverminderd groot. “Dat is goed voor planten en dieren, maar ook voor onze economie. Kortom, voor alle Nederlanders.”

De andere coalitiepartijen reageerden eerder al teleurgesteld op het besluit van LTO om niet meer mee te praten. VVD’er Thom van Campen “baalt ervan”, liet hij weten. “Uitdagingen op klimaat, natuur en verdienvermogen zijn hiermee niet minder groot.”

Pieter Grinwis van de ChristenUnie vindt dat LTO “een gouden kans” laat liggen om problemen samen op te lossen. Ook CDA’er Derk Boswijk had graag gezien dat LTO mee was blijven doen. “Bij elke transitie, ook in de landbouw, is het van groot belang dat de mensen zijn betrokken waar het over gaat.”