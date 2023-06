Explosie bij voordeur thuiszorginstelling in Amsterdam

Voor de deur van een thuiszorginstelling in Amsterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie geweest. Rond 04.00 uur was er een knal bij de voordeur van de instelling op de Postjesweg in Amsterdam Nieuw-West, bevestigt de politie na berichtgeving van AT5. Er raakte niemand gewond. De instelling verzorgt thuiszorg bij mensen thuis, er waren geen zorgbehoevenden in het pand tijdens de knal, aldus een woordvoerder van de politie

Door de explosie ontstond een kleine brand, die snel weer uit was. Door het vuur liep de voordeur wel wat “beperkte schade” op, aldus de woordvoerder. Na de knal vluchtten twee in het zwart geklede verdachten te voet in de richting van het metrostation Postjesweg.

De eigenaar van het pand gaat aangifte doen.