Flevoland: geen landbouwakkoord niet direct probleem voor plannen

Het klappen van het landbouwakkoord tussen de regering en LTO is voor de plannen in Flevoland niet direct een probleem, zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Volgens hem is het vertrouwen dat landelijk ontbreekt er wel in de gesprekken tussen de provincie en de boerensector.

“Het akkoord zou een zetje in de goede richting zijn, maar niet randvoorwaardelijk”, zegt Appelman. Hij zegt dat de provincie op de goede weg is, onder meer door inzet van de boeren. “Hier is een grote beweging van onderop van boeren die zelf met initiatieven komen om de grote problemen aan te pakken.” Het gaat dan onder meer om de waterkwaliteit en het stikstofprobleem in Nederland.

Voor het Flevolands Programma Landelijk Gebied (FPLG) voorziet de gedeputeerde ook geen grote problemen. “In Flevoland zijn we goed in gesprek met de sector. Ik hoop dat we ons hier niet laten leiden door landelijke sentimenten en dat we in gesprek blijven.” Het ontbrak bij de landelijke gesprekken volgens Appelman aan een langetermijnvisie voor de hele keten. Die probeert de provincie wel te bieden aan de boeren.

Het landelijke landbouwakkoord kan ook niet een op een worden vertaald naar Flevoland, omdat in de provincie andere problemen spelen, zegt Appelman. “De context in Flevoland wijkt enorm af van andere regio’s. De problemen zijn hetzelfde maar de opgaven en oplossingen verschillen per regio.” In Flevoland zijn geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, hoewel de provincie wel grenst aan gebieden zoals De Wieden in Overijssel en de Veluwe.