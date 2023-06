FNV eist maatregelen NS vanwege geluidsoverlast machinisten

Vakbond FNV Spoor eist in een brief aan de NS dat de spoorvervoerder maatregelen neemt om gehoorschade bij machinisten te voorkomen. Iedere machinist die dat wil moet binnen twee maanden van op maat gemaakte oordoppen worden voorzien en het lawaai in de trein moet worden teruggedrongen. Ook dient de NS onderzoek te doen naar gezondheidsschade onder het personeel door lawaaioverlast.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft op verzoek van FNV in 2022 onderzoek gedaan naar geluidsoverlast die machinisten zouden ervaren. Dat leidde volgens de vakbond niet tot verdere handhaving, maar een gezondheidsonderzoek zou wel gewenst zijn.

Reden voor FNV een enquĂȘte te houden onder machinisten. De bond zegt “geschrokken” te zijn van de resultaten. “Gehoorschade komt buitengewoon veel voor onder machinisten”, concludeert FNV. Zo geeft 35 procent van de ondervraagden aan tijdens een keuring te horen hebben gekregen dat ze een lawaaidip hebben in het gehoor. 13 procent wordt gewaarschuwd af te worden gekeurd vanwege gehoorschade.

Bijna de helft van de machinisten meldt na een rit regelmatig een piep of ruis in het oor te hebben. Van deze groep zegt 86 procent dat er te veel lawaai in de cabine was voorafgaand aan deze piep en ruis. “Dit wijst er sterk op dat het hoge aandeel aan tinnitusklachten door het werk komt. Een lawaaidip wordt geassocieerd met een hoger aandeel (ernstigere) tinnitusklachten, maar is niet noodzakelijk voor het ontwikkelen van deze klachten onder machinisten”, staat in de brief aan de NS.

De bond stelt dat haar onderzoek aantoont “dat machinisten teveel blootgesteld worden aan schadelijk geluid”. “Met als gevolg niet alleen gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis (auditieve klachten),maar ook vermindering van concentratie, hoofdpijn en slaapproblemen (niet-auditieve klachten).” Als de NS niet bereid is de klachten op te pakken, dreigt FNV opnieuw naar de Arbeidsinspectie te stappen.