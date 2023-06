Gelderland wil duidelijkheid over redenen klappen landbouwakkoord

De Gelderse bestuurder Peter Drenth (landbouw) vindt dat de partijen die overlegden over een landbouwakkoord “duidelijk moeten maken wat er mis is gegaan”. Woensdag werd bekend dat het akkoord over de toekomst van de landbouw in Nederland is geklapt.

Dinsdag stapte boerenorganisatie LTO al uit het overleg. De andere partijen die aan tafel zaten met het kabinet noemden het woensdag niet geloofwaardig om een akkoord te sluiten zonder LTO en maakten ook bekend te stoppen.

Voor de boerenorganisatie zaten de problemen onder meer bij een goed verdienmodel voor boeren en tuinders. Drenth vindt dat alle stukken die tijdens de besprekingen over het landbouwakkoord op tafel hebben gelegen toegankelijk moeten worden. “Dan weten we: waar zit het probleem? En kunnen we het ergens oplossen? We hebben met z’n allen baat bij duidelijkheid.”

De CDA’er vindt het jammer dat het niet gelukt is om tot een landbouwakkoord te komen. Provincies moeten het kabinetsbeleid voor de hervorming van het landelijk gebied uitvoeren. In de plannen die ze daarvoor opstellen gaat het onder meer over de toekomst voor boeren die verdergaan met bijvoorbeeld een kleiner bedrijf. Landelijke afspraken over zoiets als de prijs voor een liter melk maken het voor provincies een stuk makkelijker om met boeren te praten over zulke zaken, legt Drenth uit. “We hebben dat soort bouwstenen uit Den Haag nodig.”

Volgende week wordt in Gelderland een nieuw provinciebestuur geïnstalleerd. Peter Drenth blijft gedeputeerde, zoals een bestuurder in de provincie heet, maar dan wel met een ander takenpakket. De gedeputeerde die over landbouw gaat, wordt Harold Zoet van de BoerBurgerBeweging (BBB).