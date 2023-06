Gezamenlijke provincies: landbouwakkoord zou steun in rug zijn

Afgevaardigde van de provincies bij het overleg over het landbouwakkoord Elies Lemkes-Straver hoopt dat er zo snel mogelijk alsnog concrete maatregelen voor de hervorming van de landbouw op tafel komen nu het akkoord daarover is mislukt. Het landbouwakkoord zou volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) “een belangrijke steun in de rug” vormen voor de gebiedsprogramma’s van de provincies. Die gaan over de toekomst van het landelijk gebied.

Namens de gezamenlijke provincies nam Lemkes-Straver, bestuurder in de provincie Noord-Brabant, deel aan de onderhandelingen over een landbouwakkoord. De provincies stellen gebiedsplannen op voor de hervorming van het landelijk gebied. Daar gaan provincies mee door, zegt Lemkes-Straver, maar “helaas hebben we hiervoor nu minder instrumentarium beschikbaar”.

Provincies dringen al langer bij het Rijk aan op goede afspraken, want (agrarische) ondernemers hebben volgens de provincies ondersteuning nodig om mee te kunnen doen aan de gebiedsplannen. “De maatregelen in het landbouwakkoord hadden deze bewegingsruimte kunnen bieden”, aldus het IPO.

Volgens Lemkes-Straver zijn er wel “goede gesprekken” gevoerd tijdens de onderhandelingen over het akkoord. “Het unieke is dat we dat met de hele keten hebben gedaan. Dat heeft partijen dichter bij elkaar gebracht. Dat biedt perspectief voor de toekomst.”

De provincies blijven volgens het IPO met het Rijk in gesprek over de gebiedsplannen en “generiek beleid”. Het kabinet liet woensdag weten zelf maatregelen te gaan nemen om de landbouwsector te verduurzamen, nu het niet is gelukt om met de boeren tot een akkoord te komen.