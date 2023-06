‘Hoofdtafel’ landbouwakkoord bijeen ondanks opstappen LTO

Alle overgebleven partijen aan de ‘hoofdtafel’ komen woensdag bijeen om te spreken over het landbouwakkoord. Daarbij komt onder meer aan bod wat het opstappen van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) betekent voor de gesprekken om tot een akkoord te komen voor de agrarische sector over onder meer de klimaatdoelstellingen.

LTO stapte dinsdagavond op omdat er in de ogen van de boerenorganisatie “onvoldoende stappen zijn gezet om boeren en tuinders handelingsperspectief en inkomenszekerheid te bieden”. De jonge boeren (NAJK) hebben laten weten dat met het weglopen van LTO het proces om tot een landbouwakkoord te komen “onhoudbaar is geworden”. Landbouwminister Piet Adema zei eerder al dat een landbouwakkoord weinig zin heeft zonder LTO.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak is woensdag aanwezig bij de gesprekken en zal tekst en uitleg geven over het besluit van zijn organisatie, zei minister Adema nadat het overleg was geklapt. “Want er valt wel iets uit te leggen.”

Adema zei met de hoofdtafel te willen kijken hoe het nu verder moet. Dinsdagavond wilde hij nog niet direct zeggen dat het kabinet nu met eigen wetten en regelgeving komt. Dit was wel altijd de lijn van het kabinet, mocht het landbouwakkoord er niet komen. Klimaatminister Rob Jetten zei al met Adema en minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) te willen praten wat het kabinet nu kan om alsnog de klimaatdoelen te halen.

De bewindslieden die dinsdag bij het overleg waren met LTO vinden het “buitengewoon teleurstellend” dat de landbouworganisatie zich terugtrekt uit de gesprekken. Het akkoord was volgens Adema “bijna klaar”. Het was de bedoeling dat in februari het landbouwakkoord klaar zou zijn, maar de deadline werd telkens verschoven.