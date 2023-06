Inspectie legt aanbieders fatbikes zonder certificaat dwangsom op

Negen aanbieders van zogeheten fatbikes hebben van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een dwangsom van 15.000 euro opgelegd gekregen. Die krijgen ze omdat ze e-bikes verkopen die feitelijk bromfietsen zijn, aldus de ILT. De aangeboden fatbikes zijn echter niet voorzien zijn van een typegoedkeuring voor bromfietsen.

Fatbikes zijn elektrisch aangedreven fietsen met dikkere banden die met trapondersteuning harder gaan dan 25 kilometer per uur en een hoger vermogen hebben dan 250 Watt. Daarmee kan de bestuurder zonder te trappen vooruitkomen, hierdoor valt dit voertuig volgens de ILT onder de categorie bromfietsen.

De dwangsom wordt opgelegd om ervoor te zorgen dat de verkoop direct wordt gestaakt of om herhaling in de toekomst te voorkomen. Als de verkoop niet stopt kan de ILT een nieuwe last onder dwangsom opleggen.

In november vorig jaar kregen 27 aanbieders van fatbikes om dezelfde reden al een waarschuwing van de ILT. Na die waarschuwing zijn vijftien aanbieders gestopt met het aanbieden van fatbikes. Tegen drie aanbieders loopt de procedure nog.

Bestuurders van fatbikes zonder typegoedkeuring, zonder kenteken, zonder WA-verzekering, zonder rijbewijs en zonder het dragen van een helm riskeren een boete van opgeteld maximaal 1400 euro als ze op de openbare weg rijden. “De politie handhaaft op de regels”, aldus de ILT.