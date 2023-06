Jonge boeren: landbouwakkoord onhoudbaar na opstappen LTO

Het opstappen van LTO maakt dat het proces om tot een landbouwakkoord te komen “onhoudbaar is geworden”. Dat laat Roy Meijer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), weten in reactie op het weglopen van de Land- en Tuinbouworganisatie uit de gesprekken.

“Wij vinden het ontzettend jammer dat LTO eruit is gestapt, maar het is aan elke partij voor zich om hier een keuze in te maken”, zegt Meijer. “Nu ook LTO is opgestapt, betekent dit voor ons dat het proces van het Landbouwakkoord onhoudbaar is geworden.” Boerenactiegroepen Farmers Defence Force (FDF) en Agractie waren eerder al opgestapt.

De NAJK-voorzitter zegt deel te hebben genomen aan de gesprekken “omdat het gaat over onze toekomst, de toekomst van de jonge boeren en tuinders. Die toekomst blijft hiermee onzeker.” Ondanks het klappen van het landbouwakkoord zal zijn organisatie “zich blijven inzetten voor een toekomst van jonge boeren en jonge tuinders”.