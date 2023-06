Kamer steunt EU-missie om stabiliteit in Bosnië te behouden

De Tweede Kamer gaat akkoord met het sturen van maximaal 150 mariniers naar Bosnië en Herzegovina. Ze gaan deelnemen aan de EU-missie Althea. “We gaan op z’n best een bescheiden bijdrage leveren aan iets meer stabiliteit”, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

Het is een bijdrage “in een heel moeilijke context”, aldus de bewindsman. Corruptie is in het land een groot probleem, hervormingen gaan veel te langzaam en er zijn etno-nationalistische spanningen. Ook wil het kabinet met de bijdrage de groeiende invloed van Rusland en China in de regio tegengaan.

“Rusland heeft baat bij een instabiel Bosnië en zet daar ook actief op in”, zei Hoekstra. Vooral in de Bosnisch-Servische entiteit van Bosnië, de Republika Srpska, is er Russische invloed. China ziet volgens de minister het land meer als economische toegangspoort. Bosnië is kandidaat-lid van de EU.

De Kamer kan leven met de inzet, bleek tijdens een debat. De SP staat “in beginsel positief” tegenover de bijdrage, zei Frank Futselaar. Stabiliteit in Bosnië is belangrijk, vindt Tunahan Kuzu van Denk. “Het is verstandig dat het kabinet aandacht heeft voor de Balkan”, aldus Sjoerd Sjoerdsma (D66). Alleen de PVV was negatief.

Partijen missen wel een langetermijnperspectief voor Bosnië. Ook zijn er vragen over mogelijke escalaties. Volgens minister Kajsa Ollongren (Defensie) is het mandaat voldoende robuust om in dat geval op te treden. De veiligheidssituatie omschrijft ze nu als “redelijk stabiel”. De missie wordt volgens Ollongren gewaardeerd in Bosnië. Tijdens de burgeroorlog (1992-1995) zaten ook Nederlandse militairen in Bosnië. Zij zaten in Srebrenica toen dat in handen viel van Bosnisch-Servische troepen die vervolgens 8000 moslimmannen en -jongens vermoordden.

De mariniers gaan in oktober voor een jaar naar Bosnië. Een kleine inlichtingen-eenheid van maximaal tien man gaat twee jaar. De EU-missie heeft een VN-mandaat en telt zo’n duizend militairen uit verschillende landen. In geval van een verslechterde veiligheidssituatie staat een reservecapaciteit van meer dan duizend militairen klaar.