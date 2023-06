LandschappenNL: gemiste kans nu geen landbouwakkoord te sluiten

Het is een gemiste kans om nu geen landbouwakkoord te sluiten, vindt natuurorganisatie LandschappenNL, die deelnam aan de hoofdtafel samen met onder meer boerenorganisaties en het ministerie van Landbouw. “Dit is een slechte dag voor de landbouw, voor de landbouwer, voor natuur en landschap en voor het landelijk gebied.”

LandschappenNL erkent dat de organisatie zelf ook nog vragen en wensen had over het akkoord. Maar doordat landbouworganisatie LTO dinsdag uit het overleg stapte en een landbouwakkoord daarmee uitblijft, “raakt het perspectief voor de landbouw nu verder uit beeld”. Bovendien wijst de organisatie erop dat natuurherstelmaatregelen zo nog meer vertraging oplopen. “Onverteerbaar”, aldus de natuurclub.

De organisatie blikt terug op het overleg rondom het landbouwakkoord. “Er is over heel veel zaken gesproken, maar niet alleen over de transitie. Steeds ging het gesprek ook over de landbouw van nu, over behoud van wat er is en over onzekerheden.” Volgens LandschappenNL raakte hierdoor uiteindelijk de toekomst en transitie teveel op de achtergrond. Deze “dubbeldoelstelling” heeft volgens de club “contraproductief” gewerkt. “Immers, daarmee gingen twee gesprekken, die over de belangen van de landbouw en die over het toekomstbeeld van de landbouw, door elkaar heen lopen.”

Dat er een landbouwakkoord moest komen, kwam uit de koker van Johan Remkes. Hij gaf het kabinet advies hoe uit de stikstofcrisis te komen en het landbouwakkoord was daar mede onderdeel van: in het akkoord moest staan hoe het perspectief voor de boeren eruit ziet na alle hervormingen die het kabinet voor ogen heeft. Het was de bedoeling dat er in februari een akkoord zou liggen, maar die deadline werd telkens verzet.