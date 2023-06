LTO-voorman miste herstel van vertrouwen maar zet deur op kier

Voorzitter Sjaak van der Tak van boerenorganisatie LTO miste uiteindelijk stappen van het kabinet die tot herstel van vertrouwen zouden hebben geleid. Dat zei hij woensdag in WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland. Maar een terugkeer van LTO bij het landbouwoverleg op een later moment sluit hij niet uit. “Laat het zo zijn dat het kabinet iets bedenkt waardoor we verder kunnen, zodat we wel in de tweede helft van het jaar overleg kunnen plegen.”

Op dit moment ziet Van der Tak geen aanleiding om verder te praten, hoewel hij vorige week zei dat er cruciale stappen waren gezet in een ingelast overleg tussen LTO en een kabinetsdelegatie. “Die cruciale stappen waren er vorige week ook, maar gisteren bleek dat die er toch niet waren”, zei Van der Tak die uitlegde dat de landbouworganisatie meer verwacht had van de uitwerking van de toezeggingen van het kabinet.

“De klimaat- en natuurdoelstellingen waren vanuit het kabinet omgeven met intenties en daar kan een boer niet van leven”, hekelt Van der Tak opnieuw de vele verplichtingen die bij de kabinetsplannen horen. “Dan is er geen verdienmodel.”

Hoewel Van der Tak de deur dus op een kier heeft gezet, moet er wel eerst iets veranderen voordat LTO weer aan wil schuiven. “We hebben gezegd dat het gisteren hom of kuit moest zijn.” Naar die uitkomst heeft LTO volgens hem gehandeld. De organisatie schuift niet zomaar weer aan. “Hier blijft het bij.”