Minister: advies belangrijk voor ontwerp kinderopvangstelsel

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken gaat zich in de zomermaanden buigen over een reeks belangrijke rapporten die zij heeft gekregen over de verbouwing van het kinderopvangstelsel. De adviezen die er liggen, waaronder een uiterst kritisch rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) zijn “waardevolle bouwstenen” voor het ontwerp van het nieuwe stelsel, aldus de bewindsvrouw. Na de zomer maakt het kabinet bekend hoe het nieuwe stelsel voor kinderopvang wordt ingericht.

Van Gennip stuurde woensdag meerdere onderzoeken naar de Tweede Kamer over de verwachte effecten van het kabinetsplan om kinderopvang bijna gratis te maken. Ook (overheids-)organisaties die mogelijk betrokken zijn bij de uitvoering van het nieuwe systeem, waardoor ouders hun kinderen ‘bijna gratis’ kunnen laten opvangen, hebben gekeken naar mogelijke problemen in de uitvoering.

De kabinetsadviseurs CPB en SCP verwachten dat kinderopvang met het nieuwe stelsel duurder wordt, vanwege de stijgende vraag. Daardoor dreigen juist mensen met lage inkomens de paar procent aan resterende eigen bijdrage niet te kunnen betalen. Ook berekenden de planbureaus dat maar 0,2 procent meer mensen aan het werk gaan. Terwijl het de bedoeling was om met het plan meer ouders aan het werk te krijgen. Daarnaast komen woensdag impactanalyses uit op kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus.

In een debat dat Van Gennip vorige maand met de Kamer had, gaf ze wel aan dat de uitgestelde invoering van het nieuwe stelsel – de kinderopvang zou eigenlijk vanaf 2025 ‘bijna gratis’ moeten zijn – niet zou leiden tot een verandering van de aanpak of afstel. “We gaan nu niet naar de tekentafel”, zei de bewindsvrouw.