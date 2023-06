Ook uitvoerder kritisch: kinderopvangplan kabinet onuitvoerbaar

Uitvoeringsorganisaties DUO, Toeslagen, UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) noemen het nieuwe kinderopvangstelsel zoals het kabinet dat nu voor ogen heeft “onuitvoerbaar”. Ze raden minister Karien van Gennip van Sociale Zaken af om “verder te gaan met het huidige ontwerp”. Met het oog op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid komen de uitvoerders niet “tot een uitvoerbaar ontwerp zonder fundamentele aanpassingen”.

Daarmee zijn twee van de belangrijkste adviezen aan het kabinet over het nieuwe stelsel uiterst kritisch. Planbureaus SCP en CPB zien niets in het voorstel, omdat het er nauwelijks voor zorgt dat meer ouders gaan werken. Daarna vergroot het plan kansenongelijkheid juist.

De overheidsorganisaties merken op dat “gemaakte keuzes op verschillende onderwerpen binnen het stelselontwerp op zichzelf logisch zijn”. Deze worden in de optelsom alleen onuitvoerbaar. Bovendien kleven er risico’s aan. Net als tal van organisaties zijn DUO, Toeslagen, UWV en SVB kritisch op de arbeidseis: de voorwaarde dat alleen kinderen van werkende ouders gebruik kunnen maken van bijna gratis (voor 96 procent vergoed) kinderopvang. Ook dreigt de vergoeding onrechtmatig en onzuinig te worden besteed, en wordt er te veel aan kinderopvangcentra gevraagd.

“Beperkte aanpassingen” aan het ontwerp zullen niet genoeg zijn om de grote problemen weg te werken, waarschuwen de uitvoerders. Dan blijft het plan onuitvoerbaar. De organisaties vragen het kabinet om “herbezinning” op de doelen en de kaders. Het is vooral van belang dat er een “een duidelijke, politieke afweging” komt wat precies het doel is van het nieuwe stelsel. De regeringscoalitie moet duidelijk maken wat belangrijker is: de wens om meer mensen aan het werk te krijgen of het doel om “bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen”.