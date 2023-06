Organisaties: laat arbeidseis kinderopvang los

De eis dat ouders werken om in aanmerking te komen voor regelingen voor kinderopvang, moet worden afgeschaft. Dat vinden vakbond FNV, Stichting Voor Werkende Ouders, WOMEN Inc. en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang volgens een door de laatstgenoemde organisatie gedeelde verklaring.

Het is een reactie op de woensdag gepresenteerde maatschappelijke impactanalyse van het komende kinderopvangstelsel, gemaakt door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB). Het geluid is echter niet nieuw.

De zogenoemde arbeidseis maakt volgens de organisaties namelijk dat kinderen van niet-werkende ouders op achterstand komen. “Terwijl uit onderzoek blijkt dat de positieve effecten van kinderopvang, zoals cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, vooral optreden bij kinderen van ouders met een relatief laag inkomen.”

“Een kansrijke start door samen met leeftijdsgenootjes te spelen en ontwikkelen in de taalrijke omgeving van de kinderopvang, moet niet afhankelijk zijn van het inkomen of het werk van je ouders. Het afschaffen van de kinderopvangtoeslag en dit vervangen door de inkomensonafhankelijke rechtstreekse financiering, is een hele goede stap. Maar de arbeidseis maakt het stelsel onnodig ingewikkeld, zeker voor ouders met een flexibel inkomen zoals zzp’ers of flexwerkers”, aldus Loes Ypma, voorzitter van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), verder.