Overschotten én tekorten aan stageplekken

In veel sectoren zijn er meer stageplekken dan kandidaten daarvoor, meldt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). In coronatijd waren er nog 22.000 plekken om een vak in de praktijk te leren tekort, maar dat is in rap tempo veranderd. Er staan nu 190.000 stages en zogenoemde leerbanen open bij de erkende leerbedrijven. Er is dan ook een enorme behoefte aan vaklieden. Maar niet overal is er een overschot aan stageplekken.

In de sector Zorg, Welzijn en Sport is er bijvoorbeeld een tekort. “In absolute aantallen is het stagetekort in deze sector het grootst”, zegt de SBB. “Dit is de sector met verreweg de meeste studenten. Zorginstellingen geven al langer aan door structurele drukte en personeelstekorten onvoldoende capaciteit te hebben voor begeleiding van stagiairs, die op termijn juist verlichting kunnen bieden”, aldus de organisatie.

In verhouding tot het aantal studenten is het tekort binnen de sector Zakelijke Dienstverlening weer het grootst. “Hieraan liggen vooral automatisering en de omschakeling naar thuiswerken aan ten grondslag. Hierdoor is er minder personeel op kantoor, waardoor er dus minder praktijkbegeleiding mogelijk is.”