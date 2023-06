Praktijkonderwijs wil meer budget, wel uitzicht op gratis ov

Door een nieuwe verdeelsleutel krijgt het praktijkonderwijs een kleiner deel van het verhoogde budget voor leerlingen in het voortgezet onderwijs met (kans op) een leerachterstand dan gewild. Dat laat een woordvoerder van Sectorraad Praktijkonderwijs weten. Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft wel eerder toegezegd dat leerlingen in het praktijkonderwijs die stage lopen gratis openbaar vervoer krijgen.

Het budget dat is bedoeld voor de ondersteuning van kwetsbare leerlingen wordt vanaf 2024 verdriedubbeld, van 52 miljoen naar 157 miljoen. Met dat geld kunnen scholen onder meer extra taallessen geven en kleinere klassen faciliteren om leerachterstanden te voorkomen. Het praktijkonderwijs krijgt hiervan 14 miljoen, de rest gaat naar het vmbo, havo en vwo. Dat schreef de bewindsman woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor de vaststelling van het budget voor het praktijkonderwijs gebruikte de minister een andere rekensom dan bij de overige leerniveaus. “Superoneerlijk”, aldus de Sectorraad Praktijkonderwijs. “De minister heeft een verdeelsleutel bedacht waardoor wij minder geld krijgen.” Eerder waarschuwden GroenLinks, PvdA en SP al voor de oneerlijke verdeling in een debat over kansengelijkheid in het onderwijs.

De plannen van Wiersma voor gratis ov voor leerlingen in het praktijkonderwijs die stage lopen zijn nog niet concreet uitgewerkt, maar volgens zijn woordvoerder gaat hij het regelen. “Het belangrijkste is dat er een toezegging ligt”, zegt de sectorraad. Hoewel er volgens de woordvoerder nog wel “mitsen en maren” aan zitten. Volgens de organisatie hebben ruim 10.000 leerlingen hier profijt van.