RvS: nieuw besluit nodig over wapenstok boa’s Haarlemmermeer

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming moet binnen acht weken opnieuw een besluit nemen of alle buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de gemeente Haarlemmermeer een wapenstok mogen dragen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Op dit moment mogen alleen de boa’s op luchthaven Schiphol, dat onder die gemeente valt, zo’n wapenstok bij zich dragen.

Als proef mochten boa’s tussen 2012 en 2017 in de hele Haarlemmermeer een wapenstok dragen. Toen de gemeente dat wilde verlengen, wees de minister die aanvraag af. Hij vond dat de gemeente onvoldoende had aangetoond dat het verlengen van de uitrusting van boa’s met een wapenstok noodzakelijk was.

“Hij heeft onvoldoende gemotiveerd waarom daar geen reden voor was, ondanks dat het aantal geweldsincidenten in de gemeente is toegenomen”, oordeelt de Raad van State daar nu over. Volgens de raad zijn de adviezen waarop de minister zijn besluit heeft gebaseerd niet duidelijk. “Omdat de redenering daarin onvoldoende begrijpelijk is.”

Sinds vorig jaar kunnen gemeenten een aanvraag indienen bij de lokale driehoek (politie, justitie en burgemeester) als ze hun boa’s willen uitrusten met een wapenstok. De minister beslist vervolgens op basis van advies van deze driehoek.