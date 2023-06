Verdachte in zedenzaak Kanjer Wens stuurt advocaten naar huis

De oud-directeur van de stichting Kanjer Wens heeft woensdag zijn twee advocaten naar huis gestuurd. De verdachte in een grote zedenzaak was het oneens met de beslissing van de rechtbank in Lelystad om de zaak niet uit te stellen.

De 55-jarige Peter V. staat terecht voor ontucht met zeker twaalf jongens. Deze zedendelicten hadden volgens het Openbaar Ministerie plaats van 2006 tot en met 2021 in diverse plaatsen in het land. De rechtszaal zat woensdag afgeladen vol met slachtoffers, familieleden, rechercheurs en pers. Advocaat Saskia Hoogenraad verzocht de rechtbank om de zaak uit stellen onder meer omdat dvd’s met twee verhoren niet zijn uitgeluisterd door de verdediging. De rechtbank verwierp dat verzoek.

“De rechtbank onderschat hoe belangrijk ik deze punten vind”, reageerde V. “Ik ga over alles verklaren, maar pas na een gedegen voorbereiding met mijn advocaten. Dan rest me niets anders dan ze nu naar huis te sturen.” De rechtbank heeft de zaak onderbroken voor beraad.