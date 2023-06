Verdachte steekpartij Albert Heijn zeer recent nog veroordeeld

De 56-jarige man die dinsdag in Den Haag is opgepakt op verdenking van het doodsteken van een vrouw in een winkel van Albert Heijn, is nog geen twee weken geleden door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor bedreiging. Hij kreeg een celstraf opgelegd die gelijk was aan zijn voorarrest van 107 dagen. De man heeft een uitgebreid en lang strafblad, meldt het Openbaar Ministerie. Donderdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die moet beslissen over zijn voorarrest.

De 36-jarige supermarktmedewerkster werd dinsdagochtend kort na openingstijd in de winkel aan de Turfmarkt, in het centrum van Den Haag, neergestoken. Er is nog tevergeefs geprobeerd haar te reanimeren. De verdachte kon vrij snel opgepakt worden.

Het OM meldt woensdag dat de man in de jaren 90 en 00 en recent in Nederland strafbare feiten heeft gepleegd. Ook tijdens zijn verblijf in het buitenland, waaronder in Engeland en op Curaçao, kwam hij met politie en justitie in aanraking. Op Curaçao kreeg hij bovendien een tbs-maatregel opgelegd.

Het OM is over het algemeen terughoudend met het delen van informatie, zeker bij recente gebeurtenissen, maar “vanwege de maatschappelijke impact heeft het Openbaar Ministerie er in deze uitzonderlijke zaak voor gekozen om al eerder met meer informatie naar buiten te komen. De advocaat van verdachte is hiervan op de hoogte gesteld”.