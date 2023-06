Voorzitter landbouwoverleg komt volgende week met adviezen

De voorzitter van het woensdag geklapte landbouwoverleg publiceert naar verwachting volgende week zijn eindverslag. Daarbij komt hij ook met een analyse met aanbevelingen, zegt de woordvoerder van voorzitter Chris Kalden. Naar verwachting zal er ook instaan welke beleidsplannen al op draagvlak kunnen rekenen. Dat kan het kabinet mogelijk helpen met het treffen van maatregelen voor de boerensector.

Het kabinet zal nu zelf kijken naar welke ingrepen nodig zijn om de landbouw te vergroenen, kondigde landbouwminister Piet Adema aan na het klappen van het akkoord. In een brief aan de Kamer meldde de bewindsman dat Kalden is gevraagd om “de komende periode” een analyse en een eindverslag op te stellen.

De Tweede Kamer vroeg eerder op woensdag ook om de laatste versie van de conceptteksten van het landbouwakkoord. Die worden volgens Adema afgerond zodat deze gepubliceerd kunnen worden, evenals “andere voorbereidende en relevante stukken” en de ‘doorrekeningen’ van eerdere plannen door het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen University Research en het Louis Bolk Instituut.

Het is volgens het landbouwministerie de bedoeling dat deze stukken “zo snel mogelijk” gepubliceerd worden, vermoedelijk voor het debat dat de Kamer volgende week zal hebben over het geklapte overleg. Het eindverslag en de adviezen van voorzitter Kalden van het landbouwoverleg komen naar verwachting iets later, omdat deze deels nog moeten worden opgesteld.