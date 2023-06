VVD wacht gesprek minister Wiersma met melders klachten af

“Het is goed dat Dennis Wiersma een gesprek aangeboden heeft. Dat gesprek moet nu eerst plaatsvinden”, reageert VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans zeer summier op het nieuws dat de minister van Onderwijs opnieuw is beticht van ongepast gedrag.

Tijdens een werkbezoek aan Bussum ging de VVD-minister het gesprek met de organisatie aan over een aanpassing van het programma. Dat onderhoud werd door betrokkenen als “onplezierig” en “onaangenaam” ervaren. Dat werd ook aan het ministerie gemeld. De minister wil met betrokkenen praten, laat zijn woordvoerder weten.

Het is niet de eerste keer dat er klachten zijn over het gedrag van de minister. In april kwam naar buiten dat op zijn ministerie mensen daarom zijn vertrokken. Wiersma zei toen soms “te fel” te reageren. Hij bood toen zijn excuses aan, ook aan de VVD-fractie en later ook op een VVD-ledenbijeenkomst.

De Telegraaf meldde woensdag ook dat er tussen de ambtelijke top van de Inspectie voor het Onderwijs en Wiersma “pittige gesprekken” zijn geweest over de onafhankelijkheid van het toezicht. Een woordvoerder van de inspectie bevestigt dat, maar wil verder geen waardeoordeel aan de gesprekken geven.