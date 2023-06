Waterschappen proberen zoveel mogelijk regen vast te houden

Waterschappen proberen de regen die dinsdag is gevallen en die later deze week naar verwachting nog komt, zo goed mogelijk vast te houden. Waterschap Aa en Maas heeft de waterbuffer bij Laarbeek in Oost-Brabant geopend om de daarachter gelegen waterberging vol te laten lopen. Met dat water hoopt het schap te voorkomen dat beken en sloten droogvallen. Waterbergingen zijn overal in Nederland speciaal aangelegd om water op te vangen.

Het tekort aan regen in Nederland is hoog en zit op dit moment tegen het tekort van 1976 aan. Dat jaar geldt als het droogste jaar ooit gemeten. De schappen waarschuwen dat de regen van deze week het tekort niet oplost. Bij stortbuien krijgt het regenwater niet voldoende kans om diep in de bodem te zakken. De schappen slaan water op en zetten stuwen open om het waterpeil in vaarten, sloten en beken te verhogen. Zo kan regen zorgen voor aanvulling van het grondwaterpeil, dat snel aan het zakken is.

Waterschap Vallei en Veluwe stelt donderdag een sproeiverbod in voor vrijwel het hele werkgebied in Gelderland en Utrecht. Het schap verwacht dat beken aan de randen van de Veluwe droog gaan vallen. Aangezien daar veel unieke flora en fauna voorkomt, wil het schap droogval zo lang mogelijk tegengaan.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij Rotterdam gaat water uit het naburige Delfland halen. Dat wordt via de Bergsluis in Rotterdam naar de Rotte gevoerd. Het water uit Delfland is nodig, omdat water uit de Nieuwe Maas te zout is geworden door de lage waterstand in de rivieren. De Rotte is belangrijk voor de wateraanvoer naar de polders rondom en moet daarom zoet blijven. In het gebied van het hoogheemraadschap staat al een tijdelijke pomp bij Lekkerkerk. Veel andere schappen bouwen ook pompen op om water op peil te houden.