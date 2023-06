Amerikaanse producent koopt filmrechten van Dolfje Weerwolfje

De Engelstalige filmrechten van de in Nederland populaire kinderboekenserie over Dolfje Weerwolfje van schrijver Paul van Loon, zijn verkocht. Dat maakte uitgeverij Leopold, die de boeken uitgeeft, donderdag bekend. De Amerikaanse filmproducent YellowHouse Entertainment gaat een internationale bioscoopfilm maken over het witte weerwolfje. Wanneer de film in de bioscopen zal verschijnen, is nog niet bekend.

“Dolfje Weerwolfje is een held voor miljoenen Nederlandse kinderen en jongvolwassenen, een held die dapper genoeg is om anders te zijn”, zegt producent Jo Henriquez van YellowHouse Entertainment. “Ik verwacht dat Dolfje een held zal worden voor miljoenen kinderen over de hele wereld, omdat iedereen zich op de een of andere manier in zijn verhaal herkent.”

Van Loon is heel trots op de nieuwe stap voor zijn geesteskind. “Ik had ruim 25 jaar geleden, toen ik het eerste boek over Dolfje Weerwolfje schreef, nooit kunnen bedenken dat Dolfje zo lang zo populair zou zijn en al helemaal niet dat er aan de andere kant van de oceaan een film over hem zou worden gemaakt.”

Het eerste boek over Dolfje Weerwolfje verscheen in 1996. Sindsdien zagen tientallen boeken en een aantal spin-offs over Dolfje het levenslicht. De serie won vijf keer de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en werd als boek al uitgegeven in België, Engeland, Italië, Duitsland, Zweden, Japan, Spanje, China, Korea en Turkije.

Directeur Eveline Aendekerk van boekenkoepel CPNB noemde het wolfje bij zijn 25e verjaardag twee jaar geleden “een icoon voor de Nederlandse jeugdliteratuur”. Producent Burny Bos en regisseur Joram Lürsen maakten in 2011 al een Nederlandse film gebaseerd op de boeken van Van Loon.