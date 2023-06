Amsterdam op zoek naar partijen die erotisch centrum wil runnen

De gemeente Amsterdam gaat op zoek naar marktpartijen om het toekomstige erotisch centrum te ontwikkelen en te runnen. Via een vragenlijst wordt de interesse gepeild van bijvoorbeeld projectontwikkelaars, exploitanten van sekswerkplekken en erotisch entertainment, cultuurinstellingen, sekswerkers, beleggers, financiers en architecten.

Partijen met interesse kunnen vervolgens in augustus en september in gesprekken de vragenlijst toelichten. “We horen graag welke kansen en risico‚Äôs zij zien op de drie locaties”, aldus de gemeente. Twee van de voorgestelde locaties zijn in de buurt van de RAI in Zuid, de derde mogelijke locatie is op de NDSM-werf in Noord. Het college komt in het najaar met een voorstel over de definitieve plek. Begin volgend jaar besluit de raad daarover.

Naast de zogeheten marktconsultatie zijn er ook weer gesprekken met verschillende belanghebbenden, zoals bewoners, ondernemers en sekswerkers. Ook worden de komende maanden het programma en de omvang van het centrum verder aangescherpt. Vorige week werd duidelijk dat er minder horeca en meer culturele programmering komt dan eerder was bedacht. “Dat moet leiden tot minder en ander publiek”, zo stelt de gemeente. “Het wordt dus meer een Erotisch en Cultureel Centrum.”

Eerder kondigde de gemeente aan dat het erotisch centrum, naast een werkplek voor ongeveer honderd sekswerkers, een levendige plek moest worden met horeca, entertainment en cultuur. Het nieuwe sekscomplex moet een wezenlijk aantal ramen op de Wallen vervangen, om zo de positie van sekswerkers te verbeteren, de drukte en overlast in het centrum te verminderen en criminaliteit tegen te gaan. Omwonenden zijn echter bang dat er massaal toeristen op het centrum afkomen, en dat de overlast en drugscriminaliteit zich naar hun stadsdeel verplaatst.