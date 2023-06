Brand in geitenstal in Egmond aan den Hoef onder controle

In een stal met 250 geiten in het Noord-Hollandse Egmond aan den Hoef heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed. De ruim tien bewoners van een naastgelegen zorgboerderij aan de Hoeverweg zijn geëvacueerd, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er zijn geen gewonden. Alle dieren zijn in veiligheid gebracht in een wei.

De brand brak rond 02.00 uur uit en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. De schuur moet als verloren beschouwd worden, zegt de woordvoerder. Rond 04.35 uur was de brand onder controle. De brandweer heeft weten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden en verwacht dat de bewoners van de zorgboerderij snel kunnen terugkeren naar hun onderkomen.

De veiligheidsregio verwacht dat het nablussen nog enige tijd zal duren.