Bruins komt met verslag gesprekken Den Haag na vrijspraak De Mos

Oud-minister Bruno Bruins komt donderdagochtend met zijn verslag van de gesprekken die hij voerde met Haagse partijen over de gevolgen van de vrijspraak van raadsleden Richard de Mos en Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag). Bruins moest als gespreksleider de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad van Den Haag verbeteren.

De Mos en Guernaoui werden verdacht van corruptie. De rechtbank in Rotterdam sprak de twee vrij. De Mos wilde dat zijn partij terugkeerde in de coalitie, maar de partijen die het college vormen zagen dat niet zitten. Hart voor Den Haag bleef vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij. De Mos belandde door de verdenkingen in de oppositie.

Volgens de gemeente heeft Bruins met de partijen onder meer gesproken over de samenstelling van het college en het vertrouwen tussen partijen. Een brief van Bruins en verslagen van de gevoerde gesprekken worden donderdag vanaf 11.00 uur gepubliceerd op de website van Den Haag. In het stadhuis licht Bruins vanaf datzelfde moment zijn brief toe.

De Mos en Guernaoui waren van 2018 tot 2019 wethouder in Den Haag. Het Openbaar Ministerie betichtte ze ervan bevriende ondernemers te hebben geholpen in ruil voor donaties aan de partij. Ze werden vrijgesproken, onder meer omdat er geen duidelijke regels zijn voor donaties aan lokale partijen.