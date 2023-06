Danssector richt organisatie op tegen grensoverschrijdend gedrag

De danssector is te versnipperd en daarom worden meldingen van grensoverschrijdend gedrag vaak niet gehoord, vindt de sector zelf nadat hier een zeer kritisch rapport over is verschenen. Daarom richten twaalf organisaties in de danssector de Alliantie Dans Veilig op. Dit moet ervoor zorgen dat slachtoffers weten bij wie ze moeten zijn met een klacht, vervolgens ook goed worden gehoord en dat loketten onderling beter samenwerken.

Vier op de tien dansers hebben het afgelopen jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, meldde onderzoeksbureau Verinorm onlangs in een dik rapport. Voor de danssector bestaan zoveel loketten dat het niet duidelijk is waar mensen terechtkunnen. Dat komt volgens de onderzoekers omdat de danswereld deel uitmaakt van meerdere sectoren. De ene danser volgt een opleiding, de ander danst om te sporten en weer een ander treedt op en is dus actief in de culturele sector.

De nieuwe alliantie moet ervoor zorgen dat het hele danslandschap met elkaar praat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat overleg moet uitmonden in een plan om ervoor te zorgen dat dansers beter weten waar ze terecht kunnen met klachten en vervolgens ook goed worden geholpen. De verschillende loketten blijven bestaan. Maar ze moeten eerder naar elkaar gaan verwijzen en van elkaar weten wat ze doen.

Via een website kunnen dansers erachter komen waar ze een melding kunnen doen. Bij twijfel kunnen ze contact opnemen met meldpunt Mores voor de culturele sector.

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) waren aanwezig bij het officiĆ«le startschot van de alliantie. De staatssecretaris hoopt dat het een begin is van de “broodnodige cultuurverandering”. Helder prijst de dansers die “de stilte hebben doorbroken” over grensoverschrijdend gedrag. Dat was ook aanleiding voor het onderzoek. “Dat vraagt om moed.”