Eerste vaatje nieuwe haring met vertraging onder de hamer

In de visafslag van de haven van Scheveningen wordt donderdagmiddag het eerste vaatje nieuwe haring geveild. Deze traditionele gebeurtenis is dit jaar een week later dan gepland. Dit komt doordat de haring niet op tijd het benodigde vetpercentage heeft bereikt. Mogelijke oorzaak van de vertraging is volgens het Nederlands Visbureau de watertemperatuur die dit jaar aanmerkelijk lager is dan gebruikelijk.

Hollandse nieuwe moet een vetpercentage van minimaal 16 procent hebben. Voor de verwerking worden eerst de ingewanden verwijderd en moet de vis vervolgens rijpen. Vervolgens wordt de haring gezouten en ten minste 24 uur ingevroren.

De opbrengst van de veiling gaat traditioneel naar een goed doel. Dit jaar is dat Voedselbanken Nederland. Vorig jaar bracht de veiling van het eerste vaatje 113.500 euro op, een record. De Hollandse nieuwe is vanaf vrijdag weer overal te koop, meldt het Nederlands Visbureau.