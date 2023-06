Flexstudenten willen duidelijkheid van minister over hun toekomst

Flexstudenten moeten duidelijkheid krijgen van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf over hun studietoekomst. Die oproep doen de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en studentenorganisaties LSVb en ISO. De studenten doen nu mee aan het experiment flexstuderen, maar dit dreigt te verdwijnen.

Studenten die door persoonlijke omstandigheden niet voltijd kunnen studeren konden gebruikmaken van het flexstuderen. Dit houdt in dat je per studiepunt betaalt, zodat je naast je studie bijvoorbeeld kunt mantelzorgen, of aan topsport kunt doen. Maar de minister kondigde afgelopen winter plots aan dat de regeling aankomend studiejaar stopt, tot schrik van de flexstudenten.

Vele gesprekken tussen de onderwijsorganisaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgden, maar vooralsnog zonder concrete oplossing. “Inmiddels is de zomervakantie in zicht en verkeren 2000 flexstudenten in onzekerheid over de voortzetting van hun studie na de zomer”, schrijft de Vereniging Hogescholen.

“Zowel de deelnemende studenten, universiteiten en hogescholen, als de Tweede Kamer, willen dat flexstuderen doorgaat”, aldus Pieter Duisenberg, de voorzitter van de Universiteiten van Nederland. “Het is nu aan de minister om dit mogelijk te maken.”

Dijkgraaf laat in een reactie weten dat hij de zorgen snapt, en zo snel mogelijk met een “zorgvuldige en werkbare oplossing” komt. De minister heeft de belangen van de flexstudenten hierbij “zeer scherp voor ogen”. “Het gaat immers om soms kwetsbare studenten voor wie dit experiment bijzonder waardevol is”, aldus de bewindsman.