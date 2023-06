Helft streefbedrag voor herstel vernield kankermonument bereikt

De inzamelingsactie om het vernielde monument voor mensen die aan kanker zijn overleden in Dronten te herstellen, verloopt zeer voorspoedig. In de nacht van woensdag op donderdag staat de teller al op nagenoeg een ton. Dat is de helft van het streefbedrag van 200.000 euro.

Bijna alle 67 glazen gedenkplaten van het monument in het Koningin Wilhelminabos zijn vermoedelijk met een hamer kapotgeslagen, bleek eerder deze week. Op de glasplaten stonden namen van duizenden mensen. KWF Kankerbestrijding meldde eerder aangifte te doen van de vernielingen.

Norbert Dikkeboom heeft de inzamelingsactie, die op de website van KWF Kankerbestrijding staat, opgezet. De naam van zijn in 2009 aan longkanker overleden vader prijkte ook op het monument. De initiatiefnemer spreekt van een enorme klap voor de nabestaanden en noemt de vernieling een vreselijke daad. “Dit mo├ęt hersteld worden”, schrijft Dikkeboom.

Woensdag rond 17.30 uur was er al bijna 65.000 euro bijeengebracht. De gemeente Dronten en de provincie Flevoland maakten eerder bekend allebei 15.000 euro te doneren.