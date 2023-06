Hoogwatergolfje op de Rijn, waterbeheerders blij

Rijkswaterstaat verwacht vanaf zaterdag een kleine hoogwatergolf op de Rijn. De rivier staat op dit moment door de droogte heel laag, maar in het weekend wordt een afvoer van tussen de 1500 en 1700 kubieke meter per seconde verwacht met het hoogtepunt op maandag. Daarna zakt het water weer, maar pas over twee weken komt de waterstand weer in de buurt van het laagwater van dit moment, zegt Bas Boterman, senior adviseur watermanagement bij Rijkswaterstaat. Het hoogwatergolfje wordt veroorzaakt door veel regen in het Duitse stroomgebied van de Rijn.

Waterbeheerders zijn volgens Boterman erg blij met de tijdelijke stijging van de waterstand in de Rijn en dus in alle grote rivieren. Het extra water wordt gebruikt om knelpunten die zijn opgetreden door de droogte aan te pakken. Er wordt veel water via de IJssel naar het IJsselmeer gestuurd om daar het peil te verhogen. Dat is nodig, omdat het IJsselmeer de grote zoetwatervoorraad is voor een aantal waterschappen en een drinkwaterbedrijf. Rijkswaterstaat wilde het peil van het meer begin juni extra verhogen maar dat lukte niet helemaal door de aanhoudende droogte en hitte.

Het extra rivierwater wordt ook ingezet om de Rijn-Maasmonding en het Amsterdam-Rijnkanaal goed door te spoelen. West-Nederland heeft al behoorlijk veel last van verzilting. De lage afvoer van de rivieren is niet voldoende om indringen van zout zeewater tegen te houden. Nu er meer water door de rivieren gaat stromen wordt het zoute water teruggeduwd naar zee. Waterschappen die een verbinding hebben met een rivier kunnen met de extra afvoer hun regionale watersystemen aanvullen.

“De droogte is niet voorbij maar dit is even heel welkom”, zegt Boterman. “We laten geen druppel ongemerkt voorbij gaan en gebruiken al het water dat er is.” Regenrivier de Maas zal door hevige regenbuien in BelgiĆ« en de Ardennen ook even een hogere waterstand hebben, maar die piek is snel voorbij, verwacht Rijkswaterstaat.